巨人は６日、１２月６日に「ＧＩＡＮＴＳＤａｙＳｐｅｃｉａｌ２０２５ｉｎよみうりランド」を開催すると発表した。例年大盛況となっている巨人若手選手によるトークショーや、アトラクション体験会を今年も行う。園内では選手の直筆サイン入りアイテムが当たるスタンプラリーも開催する。詳細はイベント公式サイトまで。