◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第１日（６日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う勝みなみ（明治安田）は３連続を含む６バーディー、１ボギーの５アンダー６７をマークし、首位と２打差の４位と好発進した。勝は充実の表情で初日を振り返った。「今日は先週に比べてショットが安定していた。パターが非常に良くて、ロングパットが決まってくれた