本気であなたを大切に思う男性は、自分が忙しいときほど行動が変わるもの。好きな女性を悲しませるようなことをしないものです。そこで今回は、恋に真剣な男性が「しないこと」を紹介します。“忙しい”を言い訳にしない本命女性を想う男性は、どんなに忙しくても連絡を絶やしません。それは「会えなくても話したい」「今の状況を伝えたい」と思っているから。そんな男性にとってあなたと過ごす時間を作ることは、義務ではなく、“