巨人・矢野謙次巡回打撃コーチが６日、自主練習を行ったリチャード内野手に助言を送った。秋季キャンプ中の休養日だが、ともに休日返上でジャイアンツ球場を訪れた。２軍打撃チーフコーチから全軍を指導する巡回打撃コーチに配置転換となった矢野氏。リチャードが登録抹消となった６月中旬から約１か月間、ファームで指導していた。「がむしゃらにやっていた今までじゃなく、こうしたらうまくいったなとか、逆にこういう時は打