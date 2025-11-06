安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第６回公判が６日、奈良地裁であった。事件で使われた手製銃を鑑定した奈良県警科学捜査研究所の男性研究員が証人尋問で「発射実験で弾丸はベニヤ板４枚を貫通した」と証言。人を殺傷するのに最低限必要なエネルギーの１０倍程度だったとした。起訴状では、山上被告は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄