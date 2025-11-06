厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関厚生労働省は6日、特許が切れた先発医薬品の窓口負担を増やす方向で調整に入った。先発薬を望む患者は現在窓口で、1〜3割の自己負担に加え、先発薬と安価なジェネリック医薬品（後発薬）の差額の25％を支払う必要がある。これに関して厚労省は新たに50％、75％、差額全額に引き上げる3案を社会保障審議会部会で示した。後発薬の利用を促して公的医療保険の給付を抑え、現役世