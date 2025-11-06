静岡地検浜松支部は6日、県内の交番に侵入し、女子トイレに設置した小型カメラで複数の女性を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの罪で、静岡南署の警部鈴木鉄三容疑者（45）＝同県焼津市＝を追起訴した。地検は認否を明らかにしていないが、逮捕時の県警の調べには「身に覚えがない」と容疑を否認していた。起訴状によると、6月21日に交番へ侵入し、同25日〜7月30日、女子トイレに設置した小型カメラで複数