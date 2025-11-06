全国各地でクマによる被害が相次ぐなか、物流業界では、従業員などの安全を守るための取り組みが広がっています。日本郵便は、クマが出没している地域において、原則として午後5時以降、バイクや自転車での配達業務を見合わせる方針を明らかにしました。そのため、郵便物の配達に遅れが生じる可能性があるとしています。また、クマとの遭遇が懸念される際には、配送先の敷地内に車を止めさせてもらえるよう依頼する場合もあるとい