スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、好評を得ているショート缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック」と「同 カフェラテ」をリニューアルし、11月11日から順次切り替え発売する。「スターバックス MY COFFEE TIME」は、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“自分時間”の演出をコンセプトとした、ショート缶コーヒーシリーズ。自