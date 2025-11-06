犬が家族に対して抱いている気持ち 1.安心できるという気持ち 犬が家族に対して抱いているのは、安心できるという気持ちです。 犬にとって家族は、ただそばにいるだけで安心できる存在です。不安な気持ちでいるときは、安心したいという気持ちから家族のそばを離れなくなることがあります。 また、家族が不安な気持ちでいるときは、その不安な気持ちを読み取り、ただそばに寄り添ってくれることがあります。「安心していいよ