「罪悪感なく楽しめるおやつはないかな？」「もっと健康的な間食を取り入れたい！」そう思っている方は多いのではないでしょうか。今回は、そんなお悩みのヒントになる「プラントベースフード」についてご紹介します。 【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？プラントベースフードってどんなもの？プラントベースフード（Plant-Based Food）とは、肉、魚、卵、乳製品などの動物性食品を基本的に使用せず、豆類