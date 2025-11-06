カブスからFAとなった今永(C)Getty Images延長オプションの負担が「大きい」と小さくない衝撃を集める去就報道となった。現地時間11月4日、米スポーツ専門局『ESPN』のジェシー・ロジャース記者は自身のXで「ショウタ・イマナガが、フリーエージェントになった」と報道。カブスが今永昇太と5年目まで契約を延長するオプションを拒否し、当人側も2026年シーズンの1525万ドル（約23億4850万円）の選手オプションの行使を断ったと