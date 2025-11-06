ニベア花王は11月29日、皮膚科学に基づいたスキンケアブランド「Eucerin（ユーセリン）」からプレミアムエイジングケア（年齢に応じた手入れのこと）シリーズを発売する。「Eucerin（ユーセリン）」は、世界80ヵ国以上で展開され、100年以上の歴史をもつ皮膚科学研究に基づいたスキンケアのパイオニアブランド。今回、日本独自に処方を開発し、バクチオールEX（純度99％ピュアバクチオール、グリセリン：保湿）を配合した美容液「