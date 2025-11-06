円谷プロ制作の特撮ドラマ『ウルトラセブン』4K・HDRリマスター版が、12月5日よりNHK BSP4Kで放送される。 参考：米津玄師楽曲はなぜ“オタク”にも愛されるのか？圧倒的“作品理解度”で生まれる名主題歌 『ウルトラセブン』は、1967年に放送された『ウルトラマン』シリーズの一作。宇宙からの侵略者との攻防や人間ドラマ、そして高品質な特撮描写で知られ、現在も高い人気を誇る。NHKでは2025年4月に始まっ