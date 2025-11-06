日本サッカー協会が11月６日、キリンチャレンジカップ２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。森保ジャパンは11月14日にガーナ代表（豊田スタジアム）、18日にボリビア代表（国立競技場）と対戦する。キャプテンの遠藤航をはじめ、久保建英、鎌田大地、南野拓実、上田綺世、堂安律らが順当にメンバー入り。小久保玲央ブライアン、北野颯太、後藤啓介が初めて選出された。一方、コンディションに問題を抱える三笘薫、伊東純