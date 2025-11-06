お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が5日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。歌手の工藤静香（55）と登山に行った際のエピソードを披露した。イモトはオープニングトークで「まさか、私、工藤静香さんと高尾山に登ってきましたよと報告。「凄くないですか？」とし、「すっげー楽しかった」と声を弾ませた。工藤とはかねて登山に行こうと話していたものの、お互いに多忙なため、なかなか実現しなか