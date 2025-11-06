天皇、皇后両陛下と愛子さまが、10月23日に東京都慰霊堂を訪れ、東京大空襲などの犠牲者を慰霊された。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「戦後80年という節目の年に、天皇皇后両陛下が行われた慰霊の旅のうち、硫黄島と広島を除く3回は敬宮殿下もご一緒だった。この事実が持つ意味は重い」という――。東京都慰霊堂（写真＝Lcsschiller／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■戦後80年「慰霊の旅」の締めくくり去る10月23日、