フィギュアスケート男子でグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦中国杯覇者の佐藤駿（エームサービス・明治大）が?リベンジ?を誓った。ＧＰシリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）は、昨季の全日本選手権と同じ会場で開催される。全日本選手権はＧＰファイナル銅メダリストとして挑んだが、７位と不完全燃焼に終わり、フリーの演技後には過呼吸で医務室に運ばれた。６日の公式練習後には報道陣の取材に