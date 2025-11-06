返却期間を過ぎても2週間にわたりレンタカーを乗り回したとして、警察署に出頭した65歳の男が逮捕されました。 横領の疑いで逮捕されたのは、新潟県上越市出身で、住所不詳、無職の男（65）です。 警察によりますと、男は今年10月21日、富山市内のレンタカー会社で軽乗用車を借り、23日午後5時までに返却する契約を結んでいました。 しかし、期限を過ぎても返却せず、11月5日までの2週間にわたって大分県まで乗り回