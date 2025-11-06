お笑いコンビ、錦鯉の渡辺隆（47）が5日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」に出演。女装に挑戦し、かまいたち濱家隆一（41）からつっこまれた。番組の企画は芸人がボケなしで女装し、No.1を決定する「とにかくイイ女になりたいねん」。かまいたちの山内健司（44）、さや香の石井（37）、東京ホテイソンのたける（30）、トム・ブラウンの布川ひろき（41）、渡辺が挑戦し、河合郁人が審査した。開始早々に挑戦者の並びを見た濱家は「