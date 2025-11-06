大阪・関西万博でデモフライトを実施し注目を集めた「空飛ぶクルマ」が、東京ビッグサイトで開催中の「ジャパンモビリティショー2025」（以下、モビショー2025）でも展示されている。スズキとSkyDriveが連携して製造している「空飛ぶクルマ」は、次世代の空の移動手段として注目されている。J-CASTニュースは2025年10月29日に、SkyDriveの広報担当者を取材した。安全性のテストが課題11月9日まで開催されるモビショー2025では、3人