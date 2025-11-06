今日6日、気象庁はこの先の1か月予報を発表。来週にかけては寒気の影響を受けやすく、気温は北日本を中心に平年より低い見通し。東日本と西日本は平年並み、沖縄・奄美は平年より高い。その後、11月半ば以降は、再び高温傾向へ。寒気の影響は一時的でなかなか季節が進まず。数値予報モデルによる予測結果今日6日、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)は、シベリア付近で気圧が平年より低く、シベ