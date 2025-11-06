提供：河野農業 日本政策金融公庫は5日、香川県三豊市で新たにキウイフルーツの生産を開始する河野農業（高松市）に果樹園や潅水設備などを整える資金として約7000万円を融資したと発表しました。 河野農業は、高松市の食器販売業・河野が2024年9月に農業に参入して設立したグループ企業です。三豊市山本町に約3.3haのキウイ農園を2025年度中に整備する予定で、2028年秋の初収穫を目指しています。 生産