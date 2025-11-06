恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。今回は元客室乗務員の桜さん（仮名・38歳）と、大人のコミュニケーション術について語ります。桜さんは客室乗務員として国際線のファーストクラスを担当し