目元を盛ると老けて見え、アイメイクの正解がわからない……。そんな悩みを抱えていませんか？ 現在48歳の筆者もかつてその1人でした。試行錯誤を繰り返し、40代のアイメイクは引き算が大事だという結論に。40代の若見えメイクにピッタリな「セザンヌ グロウコートマスカラ シアーブラック」660円（税込）を、引き算アイメイクとともに、美容ライターの遠藤幸子が紹介します。◆大人の目元にちょうどいいセザンヌといえば、