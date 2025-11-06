人気バンドのMrs. GREEN APPLEが、バラエティ番組でも大活躍するかもしれない…。ミセスのメンバーがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）の第2弾が、11月3日に放送された。同番組は、ミセスがゲストとさまざまなコラボを行うバラエティで、今年6月に放送された第1弾が好評ですぐに今回の第2弾が決定。ゲストとして、大塚愛、M!LK、チョコレートプラネットが参加し、新企画も放送された。◆第2弾は放送時間拡大でパワーア