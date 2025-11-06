この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第67話をごらんください。 ハルミから通帳を見せられたコタロウは、貯金がほとんどないことに驚きました。理由を尋ねると、ハルミは「この住宅地で恥ずかしくないように