日本サッカー協会(JFA)が6日、国際親善試合(14日のガーナ戦、18日のボリビア戦)を戦う日本代表メンバーを発表。それに合わせてシントトロイデンに所属する小久保玲央ブライアン選手と後藤啓介選手、谷口彰悟選手がコメントを残しました。小久保選手と後藤選手は今回がA代表初招集となります。小久保選手は「初めてのA代表選出ということで、本当に驚きました。初招集という立場なので、まずはチームをしっかりサポートして、後ろか