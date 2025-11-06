MLB公式サイトが日本時間6日、フリーエージェント(FA)の選手リストを公開。メジャー2年目のカブス・今永昇太投手が名を連ねました。今永投手は2024年オフ、ポスティング制度を利用してDeNAからカブスへ移籍。1年目の昨季は29試合に先発して15勝3敗、防御率2.91を記録し、鮮烈な活躍を見せます。2年目の今季は左ハムストリングの負傷で一時戦線を離脱し、レギュラーシーズンでの登板は25試合。9勝8敗＆防御率3.73を記録し、7月まで