◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント最終日優勝決定戦慶大9―4明大（2025年11月6日神宮）1点を追う9回、慶大が打者一巡の猛攻で一挙6点を奪って明大に並ぶ5季連続の優勝を飾った。明大の渡辺聡之介（2年＝浦和学院）を攻め、満塁から八木陽（同＝慶応）の走者一掃の三塁打などの猛攻撃で大量点を奪って5連覇を成し遂げた。予選リーグで法大に敗れたものの総失点数でA組を1位で通過し、B組1位の明大を下した。