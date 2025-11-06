小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」が開幕した。8R。守谷陽介（45＝岡山）がライン崩壊の危機を救った。赤板でうまく内に潜り、町田太我の番手を確保。三宅とは入れ替わったがライン上位独占に導いた。高い技術と判断力が光った2着だ。「山の中でトレイルみたいな練習をしたのが良かったかな。小田原は相性もいいし好きだね」3着の三宅達也も「守谷君がナイスだった。あれがなかったら全員沈んでいた」