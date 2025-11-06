日本一奪回を目指す阪神の秋季キャンプも第２クールに入った。振り返れば日本シリーズは阪神が先勝も、そこから４連敗と、ソフトバンクの完勝だった。シーズン、ＣＳで圧倒的強さを誇った阪神の敗因はどこにあったのか。そこから浮上するには何が必要か。デイリースポーツ評論家・佐藤義則氏の見立ては以下の通りだ。◇◇幸先よく１戦目をものにして、よく言われているのが２戦目にデュプランティエを先発させたことの