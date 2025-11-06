きょう午後2時ごろ、韓国・南東部にある蔚山火力発電所で高さおよそ60メートルのボイラーの建物が崩壊しました。この事故で作業員9人が生き埋めとなり、このうち2人は救助され、命に別状はありませんが、残る7人の行方がわかっておらず、消防が救助活動を続けています。ボイラーは稼働しておらず、建物は解体予定だったということです。