「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）韓国戦に向けた強化合宿をスタート。午後からの打撃練習では阪神・森下翔太外野手（２５）とＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）の“中大仲良しコンビ”が同組で快音を響かせた。ティー打撃では２人の関係が伝わってくるシーンもあった。先輩の牧が使っていたバットに興味津々だった森下。するとバットを奪い取りにかかり、実際に打撃練習を始めると牧がチョップを浴びせる珍シーンだ。関