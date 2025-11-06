エンパイアが2025年9月30日～10月6日に実施した「下着の買い替えタイミング」に関するアンケートでは、「年末年始に入れ替える」と答えた人が36.3％という結果に。多くの女性が“きっかけがあれば買い替えたい”と感じていることが分かりました。そんな声に応える形で、昼夜兼用ノンワイヤーブラ「AndBra（アンドブラ）」が特別キャンペーンを開催！理想の1枚に出会えるチャンスです。 年末年始は「下着