就職活動は、学生にとって人生の大きな分岐点のひとつです。しかし、必ずしも自分の思い描いた通りに進むとは限りません。そんな就活の現実と葛藤を描いた漫画『大企業志望の子がベンチャー志望の子と喧嘩する話』が、X（旧Twitter）で話題になっています。同作はサイコミにて連載中の漫画『今どきの若いもんは』（作：吉谷光平さん）のエピソードを抜粋したものです。【漫画】『大企業志望の子がベンチャー志望の子と喧嘩する話』