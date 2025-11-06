6日昼すぎ、秋田市新屋の住宅街でクマが目撃されました。近くには日新小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、6日午後1時ごろ、秋田市新屋粟田町の市道に、体長約50センチのクマ1頭がいるのを、60代の男性が自宅の中から目撃しました。50メートルほどの場所には日新小学校がある住宅街で、付近では同じ時間帯に同様の目撃情報が寄せられているということです。警察が注意を呼びかけ