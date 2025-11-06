＜JLPGA最終プロテスト3日目◇6日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストの第3ラウンドが終了した。ジ・ユアイ（中国）がトータル11アンダー・単独首位に立ち、最終日へと向かう。【写真】あどけない18歳・伊藤愛華のサングラスを取った素顔トータル10アンダー・2位に伊藤愛華。トータル7アンダー・3位に藤本愛菜。トータル6アンダー・4位タイに鳥居さくら