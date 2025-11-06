11月2日に静岡県御殿場市内の山林で採取した野生のキノコを食べた1グループ11人全員が嘔吐の症状を訴え、食中毒と診断されました。静岡県によりますと、ツキヨタケによる食中毒ということで、県が注意を呼びかけています。 【写真を見る】野生しいたけと誤認し“毒キノコ”持ち帰り食べる 11人が嘔吐の症状 ツキヨタケによる食中毒＝静岡・御殿場市 食中毒と診断されたのは、御殿場市に住む親族の4家族11人で、男性5人（6