今年６月に大阪府堺市で、資産家男性の自宅玄関をバールでこじ開け侵入しようとしたとして、男ら３人が逮捕された事件で、指示役とみられる２４歳の男が新たに逮捕されました。大阪府警が１１月６日、住居侵入未遂と建造物損壊の疑いで逮捕したのは、大阪府羽曳野市在住で自称・塗装工の上田達也容疑者（２４）です。府警によると上田容疑者は、今年６月に稲岡泰良被告（２５）と少年２人が堺市堺区戎之町西のマンションに侵