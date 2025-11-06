大阪府感染症情報センターによりますと、２０２５年第４４週（１０月２７日〜１１月２日）の大阪府内におけるインフルエンザの報告数は、前週から１３４％増の３，８７９例で、定点あたり報告数は１３．３３となりました。定点あたりの報告数が１０を超え、今シーズン初めて「インフルエンザの注意報レベル」を超えました。昨シーズンに注意報レベルを超えたのは第４９週（１２月２日〜１２月８日）で、今年は例年より１か月