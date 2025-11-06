元西武監督の辻発彦氏（66）が、元西武外野手の金子侑司氏（35）とテレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。今季のパ・リーグベストナインを予想した。投手はいきなり意見が割れた。辻氏は「投げっぷりがいいし、完投するって男気を感じる」と、日本ハムの伊藤大海を選出。金子氏は僅差でソフトバンクのリバン・モイネロを選んだ。一塁手は辻氏が「今まで見た外国人の中で一番うまい」と絶賛する西武・ネビンで意見が一致した