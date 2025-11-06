レギュラーガソリンの平均価格は、先週と比べてほぼ横ばいで173円60銭となりました。資源エネルギー庁は、11月4日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格が1リットルあたり173円60銭だったと発表しました。価格は先週より10銭高く、4週ぶりの値上がりですが、ほぼ横ばいの値動きです。価格調査を行っている「石油情報センター」は、「先週、原油価格が上昇したものの、以前に下落した分が遅れて影響し、小売価格はほ