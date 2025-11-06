7月に韓国軍に入隊して現在服務中のチャウヌ（28）の声を電話で聞ける−。チャウヌの公式Xでは4日、「今、電話して、音が消える前に」との文章とともに電話番号が記された、所属事務所ファンタジオ名義の文面が公開された。21日に発表する2枚目のミニアルバム「ELSE（エルス）」のプロモーションで、韓国で話題となり各メディアが詳報。実際に電話をかけてみると「僕ウヌ、元気だった？」から始まり「もしかして僕の消息を聞いた？