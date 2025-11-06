女優MEGUMI（44）が6日、都内で「中国ドキュメンタリー映画祭」完成披露開幕式に出席した。「2025中国ドキュメンタリー映画祭In Japan」として、中国で多数の映画賞を受賞したえりすぐりのドキュメンタリー5本が7日から20日まで、角川シネマ有楽町で開催される。MEGUMIは同映画祭のアンバサダーを務める。中国には以前、ドラマ撮影で訪れたことがあるという。「NHKのドラマで15年くらい前に。広州と上海に1カ月くらい行きました