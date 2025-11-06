巨人の中川皓太投手（３１）が６日にジャイアンツ球場で自主練習を終えた後、報道陣の取材に対応。国内ＦＡ権については「ギリギリまで考えます」と言うにとどめた。中川は今季、６３試合に登板。２勝４敗で防御率２・２４、自己最多の３６ホールドをマークした。昨季は１５試合の登板に終わっただけに、「完全復活」を果たした１年だった。今年８月に国内ＦＡ権を取得した左腕は報道陣を前に「何もないですよ、いま話せるこ