産業界、労働界そして 学識者が一体となって 世界で『分断・対立』が続く。分断や対立はどの時代でもあり、これをいかに克服していくかというのは、世界共通の命題である。 今から70年前の1955年（昭和30年）、日本生産性本部は誕生した。当時は敗戦から10年が経ち、戦争で焼野が原となった日本は、産業界・経営側と労働側の対立が深刻化していた。GHQ（連合軍総司令部）の占領が終わった1952年（昭和27年）には、皇居