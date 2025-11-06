ライト工業 [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比26.5％増の70.8億円に伸び、通期計画の138億円に対する進捗率は51.1％に達し、5年平均の41.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比10.6％減の67.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月