■これまでのあらすじ結婚を機に彼と海外に行くと母に伝えた凜は、激しい反対を受ける。かつて母のために留学を諦めた彼女にとって、その言葉は深く刺さった。叔母から「親の許可なんて関係ない」と励まされても、幼い日に母を守ると誓った記憶が凜を縛っていた。母に反対され悲しみを覚えながらも、“やっと自分を見てくれた”という複雑な感情が芽生える。歪んだ感情に苛立つ凜に、彼は「凜はいい子すぎる」と優しく告げる。叔母