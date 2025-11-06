福岡県内のインフルエンザの患者数が大幅に増えていて、注意報レベルに迫っていることが分かりました。福岡県は、いっそうの感染対策を呼びかけています。福岡県によりますと、11月2日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり8.47人で、前の週と比べて2.16倍に増加しました。インフルエンザの注意報レベルとなる「10人」に迫っていて、流行期の目安である「1人」を9週連続で上回り